ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у напрямку до нього.

Вже найближчим часом Збройні Сили України можуть оточити місто Лиман у Донецькій області.

Про це повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

За його словами, в української армії вже є два плацдарми на лівому березі річки Оскол.

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Крім того, українські війська звільнили кілька населених пунктів у напрямку до Лиману. Радник Офісу президента не став їх називати.

"Просування йде і на лівий берег, просування йде і в бік Лиману. Такими темпами протягом короткого часу Лиман може влетіти в оточення або бути взятий, а далі відкривається оперативний простір до Сватового", - сказав Арестович.

Також він прокоментував новину про те, що глава "ДНР" Денис Пушилін запропонував ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу Російської Федерації.

"Можна тільки уявити, наскільки фігово у них йдуть справи у військовому відношенні, якщо вони намагаються забезпечити недоторканність умовних кордонів статусом російської території", - додав Арестович.

Раніше повідомлялося, що українська армія з 17 вересня контролює лівий берег річки Оскол в Харківській області.

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