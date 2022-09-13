Невдовзі ЗСУ звільнять Лиман, а звідти вже до Луганської області рукою подати, заявив глава ОВА Гайдай.

Тривають бої за контроль над Лиманом, звідки почнеться деокупація Луганської області. На ділянку Сватове-Троїцьке РФ, поблизу українсько-російського кордону, стягує залишки своїх військ.

Про це в ефірі теперішнього часу розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Основний удар, звичайно, буде там. Звідти і почнеться деокупація Луганської області", - зазначив Гайдай. Відео дня

Водночас, за його даними, російські війська вийшли з Кремінної разом з колаборантами, але ЗСУ там іще немає: "У нас вже три дні висить український прапор у Кремінній, його ніхто не знімає. Відповідно, всі колаборанти і гауляйтери втекли".

Немає навіть проросійських бойовиків, підтвердив Гайдай.

На питання, чому РФ залишила місто, Гайдай зазначив: "Вони (росіяни - ред.) прекрасно розуміють, що російська армія посипалася. Невдовзі ЗСУ звільнять Лиман, а звідти вже до Луганської області рукою подати. За хорошого розвитку подій шансів втекти у них (росіян) звідти не буде".

Наразі противник намагається створити оборонний рубіж в районі Сватового-Троїцького. "Там кордон з РФ і вже перехід від Лиману у Луганську область", - пояснив Гайдай.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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