Аналітики повідомляли, що російські війська навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскіл

Збройні сили України від учорашнього дня контролюють лівий берег річки Оскіл у Харківській області.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег", - йдеться у повідомленні.

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Деокупація Харківської області: що відомо

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань людей.

Аналітики повідомляли, що російські війська навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскіл. А 17 вересня Міністерство борони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляло, що російські війська встановили оборонний рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове Луганської області.

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