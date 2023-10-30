Вони вдають, що проводять тренування та навчання.

Наразі вздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей розташовано близько 1800 військових Білорусі.

"Для того, щоб легітимізувати присутність ЗС РБ у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенком щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність ЗС РБ у прикордонних районах з Україною", - повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами генерала, там є озброєні броньованою технікою батальйони та артилерійські підрозділи. Однак більша частина військ перебуває у глибині Білорусі.

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"Якщо країна-агресор прийняла рішення на рівні президента щодо застосування збройних сил Росії, то у Республіці Білорусь ця правова дія не відбулася. Одна справа - запускати зі своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, інша - прийняти рішення стосовно застосування ЗС РБ і вже точно стати в один ряд із Путіним", - додав Наєв.

Війна в Україні - новини з Білорусі

У вересні Європарламент визнав білоруського диктатора Олександра Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Володимиром Путіним і закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.

16 жовтня Білорусь розпочала перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

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