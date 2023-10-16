Заплановано марші військових підрозділів у кількох областях.

Білорусь розпочала перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Як повідомляє міноборони РБ, у межах перевірки бойової готовності чергові підрозділи механізованих з'єднань розпочали виконання навчально-бойових завдань.

"Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим дотриманням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по пересіченій місцевості", - йдеться у повідомленні.

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Заплановано рух військової техніки та особового складу дорогами загального використання Мінської, Гродненської, Брестської та Вітебської областей. Перевірка "має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням".

Військові маневри Білорусі

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Білоруська армія збирається провести навчання на північному заході країни в районі Гродно, поруч із кордонами Польщі і Литви. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що навчання нібито спрямовані на те, щоб врахувати уроки, витягнуті російськими військовими в Україні.

Зокрема, "вагнерівці" імітують прибуття на кордон з Польщею, намагаючись розтягнути польські війська. А нещодавно польська влада заявила, що найманці ПВК "Вагнер" намагалася проникнути на територію країни з Білорусі.

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