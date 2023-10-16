У Лукашенка залишилося близько 2 тисяч російських військових.

Близько 2 тисяч російських військових все ще перебувають у Білорусі. Продовжують прибувати військово-транспортні літаків ВКС РФ на білоруські аеродроми.

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" у своєму Telegram-каналі повідомила, що у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом в Білорусі – число військових не збільшилася.

При цьому військові РФ знаходяться:

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на аеродромі "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" - до 600 осіб;

радіотехнічний вузол "Барановичі" та 43-й вузол зв'язку "Вілейка" - до 1450 осіб.

Крім того, у вересні в Білорусь прилетів тільки один пасажирський літак ВКС РФ

"У вересні, вперше з листопада 2022 року, в Білорусь прилетіло мінімальне число пасажирських бортів ВКС РФ — це всього один приліт в Брест пасажирського Ту-134ак (RA-65729) 6 вересня. Раніше ж було в середньому по 3-6 прильотів пасажирської авіації ЗС РФ на місяць", - йдеться в повідомленні.

Водночас, прибували військово-транспортні літаки ВКС РФ на військові аеродроми Білорусі:

на аеродром "Барановичі" - один Ан-26, вісім Іл-76;

на аеродром "Ліда" - один Ан-12.

При цьому зазначено, що жоден російський борт не використовував аеродром "Мачулищі", де ведеться ремонт ЗПС, а також аеропорт "Гомель".

"Більшість прильотів авіації ЗС РФ були пов'язані з перекиданням військовослужбовців країн ОДКБ для участі в навчаннях "Бойове братство-2023", - зазначено в повідомленні.

Також спостерігачі з'ясували, що найманці ПВК "Вагнер", що залишилися в Білорусі, продовжують демонтаж польового табору в селі Ціль під Осиповичами. На кінець вересня в таборі залишилося близько 99 наметів (з 292), або 34% від їх початкової кількості. Всього ж за вересень було демонтовано близько 30 наметів.

Крім того, найманці провели курси підготовки та підвищення кваліфікації для військовослужбовців спецпідрозділів Збройних сил, які пройшли понад 400 осіб.

Проводили заняття з невійськовими структурами:

заняття з тактичної медицини з журналістами на полігоні "Лосвідо";

заняття з вихованцями військово-патріотичного клубу "Рись";

заняття представницями Національної школи краси.

"До діяльності найманців у вересні можна віднести і створення стихійних меморіалів Уткіну і Пригожину в Мінську і Гомелі. В цілому їх активність залишається на низькому рівні, а різні заняття зі структурами ЗС РБ можна охарактеризувати як несистемні", - підсумували в повідомленні.

За оцінками "Беларускі Гаюн", всього на території Білорусі може перебувати від 500 до 1000 найманців ПВК "Вагнер". При цьому табір у селі Ціль продовжує функціонувати. На кінець вересня там було близько 1040 одиниць техніки.

"Вагнерівці" в Білорусі - останні новини

Найманці ПВК "Вагнер" прибули до Білорусі після заколоту в кінці червня, але вже через місяць "вагнерівці" почали масово повертатися до Росії. Тоді стало відомо, що табори ПВК згортають.

Пізніше Центр нацсопртівленія повідомив, що російські найманці, які не підпишуть контракти з Міноборони РФ, підуть в білоруську ПВК "Гардсервіс". Вони даватимуть відсіч опозиції в разі несприятливого політичного сценарію для Лукашенка.

24 вересня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що у Білорусі залишається близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнера".

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