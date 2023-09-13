Відповідну резолюцію ухвалили 13 вересня у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

Європарламент визнав білоруського диктатора Олександра Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Владириром Путіним і закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт.

Європейський парламент прийняв резолюцію "Про відносини з Білоруссю". Резолюція нагадує повний перелік злочинів білоруського режиму, починаючи від розпалювання ненависті та участі в російській антиукраїнській пропаганді до прямої підтримки російської армії, включаючи наданий дозвіл напасти на Україну з території Білорусі та прямі поставки боєприпасів і військового спорядження.

"Режим Лукашенка повинен понести відповідальність за співучасть у злочині агресії, військових злочинах, злочинах проти людства і за злочин геноциду, вчинені проти України", - йдеться в документі.

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Відповідно, країнам-членам ЄС пропонується шукати правові шляхи для вилучення фінансових активів білоруського керівництва і відповідних підприємств, щоб направити їх по можливості на відновлення України.

Окремим є розділ резолюції, присвячений злочинному вивезенню з України до Білорусі понад 2150 дітей. Європарламент вважає Лукашенка відповідальним за ці військові злочини, як і Володимира Путіна і Марію Львову-Бєлову, і закликає МКС видати подібний міжнародний ордер на арешт Лукашенка.

Вивезення українських дітей до Білорусі

Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що допомагатиме російським окупантам викрадати українських дітей з частини сходу України.

Понад 2000 дітей вивезли з окупованих територій України до Мінська, де їх потім розподілили по спеціальних таборах. Як пише видання The Wall Street Journal, маленьких українців доправили до столиці Білорусі залізницею, а по таборах вже розвозили на автобусах футбольної команди "Шахтар Солігорськ". Вона належить генеральному директору "Білоруськалія" Івану Головатому.

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