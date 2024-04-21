Наразі рівень пошкоджень ще перевіряється.

В окупованому Криму українським Військово-морським силам вдалося уразити корабель зі складу чорноморського флоту РФ "Комуна".

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив у соцмережі. "Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен", - наголосив Плетенчук.

Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму.

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Ситуація в Окупованому Криму

В окупованому Севастополі зранку російські загарбники оголошували повітряну тривогу. В мережі інтернет поширювалася інформація про вибухи. Пізніше з'явилися дані про можливий удар по одному з кораблів окупантів. Також повідомили про перекриття руху на незаконному Кримському мосту.

Раніше Плетенчук зазначив, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу ЧФ РФ.

А 1 лютого в результаті успішної спецоперації ГУР на рейді біля озера Донузлав поблизу тимчасово окупованого Криму українськими морськими дронами був знищений російський ракетний катер "Івановець". На судні російських окупантів на момент удару перебувало 40 моряків.

Крім того, командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексія Неїжпапа спрогнозував, що незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст "не вистоїть до кінця 2024 року".

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