На думку скандального екс-радника ОП, Зеленський не зміг би провести подібний захід.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович видав дивний коментар "прямої лінії" російського диктатора Володимира Путіна.

У своєму Телеграм-каналі Арестович прокоментував загальну атмосферу цієї публічної події і навіть "захопився" Путіним. Водночас він вирішив зрівняти диктатора з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Путін дає прес-конференцію на жовто-синьому фоні. Якби Зеленський виступив на біло-синьо-червоному, його вже спалили б. Путін називає нас братами та єдиним народом, а ми їх – свинями та орками. На екрані у Путіна – незручні питання від росіян", - заявив Арестович.

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Екс-радник ОП також додав, що українці нібито все більше занурюються в "...не дивися вверх".

"Як ви думаєте - у кого перевага: - у нас, чи в них?", - запитав Арестович.

Зашквари Арестовича

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що Москва може використовувати Арестовича в інформаційній війні проти України. Екс-радник ОПу жорстко відповів Данилову.

Пізніше народний депутат від Партії "Голос" Наталія Піпа повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо Арестовича через неправдиве повідомлення про злочин.

Сам Арестович розповів, коли повернеться в Україну. Він заявив, що не боїться відкритих щодо нього проваджень.

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