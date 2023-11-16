Колишній радник ОП має кількамісячний конфлікт з чинною нардепкою і першим домігся відкриття справи проти неї.

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Про це повідомила у своєму Фейсбуці народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа.

"На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України", — написала вона.

Жодних інших подробиць вона не навела. Сам Арестович поки що ніяк на цю заяву не відреагував.

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Оновлено о 18.02. У Нацполіції поінформували, що за фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин столичні слідчі розпочали кримінальне провадження.

"До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Джерела в Нацполіції підтвердили УНІАН, що справа стосується Піпи та Арестовича.

Конфлікт Арестовича і нардепки Піпи

Як писав УНІАН, на початку літа у Львові стався конфлікт між Наталією Піпою та підлітком з Одеси, який виконував на вулиці пісні радянського співака Віктора Цоя. Нардепка зробила хлопцю зауваження, але той відреагував емоційно – накинувся на політикиню з нецензурною лайкою. Депутатка натомість звернулася до поліції.

На захист хлопця став Олексій Арестович, який віднедавна зробився активним опозиціонером. У вересні через суд він домігся, аби Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти Наталії Піпи за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні".

У жовтні група з 29 народних депутатів подали колективну заяву в Національну поліцію, в якій звинуватили Олексія Арестовича у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Йдеться саме про його звинувачення на адресу Наталії Піпи. Але тоді не повідомлялося, чи було відкрито справу за цією колективною заявою.

Сам Арестович вже певний час перебуває за кордоном. Нещодавно він опублікував світлини з Вашингтона.

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