Триває позиційна війна, є певний рух, але за найменшої нагоди наші війська стараються вирівнювати лінію фронту, якщо є якісь рухи.

На напрямку Бахмут і Авдіївки, що на сході України, йдуть найактивніші бої, проте українські війська відбивають атаки ворога та втримують позиції. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Напрямок Бахмута і Авдіївки найбільш активний. Ворог постійно намагається вести штурмові атакувальні дії і наносити удари по нашим позиціям і мирних населених пунктів: зі ствольної артилерії, з реактивних систем залпового вогню, мінометів танків, авіації. Проте нашим військам вдалося відбити всі атаки, втримати позиції", - сказав він.

Речник повідомив, що триває позиційна війна, є певний рух, але за найменшої нагоди наші війська стараються вирівнювати лінію фронту, якщо є якісь рухи.

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Ситуація в районі Бахмуту

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено.

Західні експерти зауважують, що на східній ділянці фронту ситуація загострюється: росіяни наступають одразу на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Відомо, що Росія стягнула під Бахмут всі можливі військові підрозділи, які будують лінію оборони, бо бояться наступу українських сил. Ворог пройти позиції не може, чисельні втрати у окупантів фіксуються фактично щоденно.

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