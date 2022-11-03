Також повідомляється, що корабельне угруповання окупантів у Чорному морі зараз налічує 7 кораблів, серед них є 1 надводний ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

Минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії на півдні України виконали близько 150 вогневих завдань і завдали авіаудару зі скупчення живої сили та техніки російських окупантів.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", зокрема, було знищено 8 окупантів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню "Град", інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами (у Баштанському та Бериславському районах), 6 залізничних цистерн з пальним. мастильними запасами ворожої армії.

Крім того, було пошкоджено 1 танк, 5 одиниць автобронетехніки і гаубиця Д-20, що буксирується.

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Також повідомляється, що корабельне угруповання окупантів у Чорному морі зараз налічує 7 кораблів, серед них є 1 надводний ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту. Через це в ОК "Південь" закликали не ігнорувати сповіщення про ракетну небезпеку.

Військові звернулися до представників окупантів та тих, хто перебуває у їхніх лавах проти своєї волі.

"Всіх, хто свідомо чи несвідомо опинився у ворожому однострої, в рамках примусової евакуації, або під тиском обставин, ми готові прийняти без зброї під гарантії міжнародного гуманітарного права", – додали в ОК "Південь".

Війна в Україні: що варто знати

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані населені пункти та наносять удари по позиціях російської армії на півдні України.

Як наголосив військовий експерт Роман Світан, у найближчі кілька тижнів українські сили продовжать розтягувати фронт. Не виключається рух ЗСУ на Луганщині та навіть вихід до Луганська, а на півдні продовжиться чистка правого берега.

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