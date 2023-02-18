Попри посилення шторму, окупанти не згорнули повністю бойове чергування ракетоносіїв.

На чергуванні в Чорному морі перебувають два кораблі-ракетоносці, заряджені 12 "Калібрами", тому удар може бути нанесений у будь-який момент, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог готується до завдання ударів, оскільки корабельне угруповання, попри посилення шторму, не згорнуло повністю бойове чергування ракетоносіїв. Частково заведені у пункти базування, але на сьогодні на позиціях залишаються два ракетоносії - один надводний, один підводний. Це до 12 ракет типу "Калібр", готових і споряджених до застосування", - сказала вона.

Вона зазначила, що застосування ракетоносіїв зазвичай погоджується із роботою авіації, саме тому в останні дні Росія підіймала авіацію і в Україні лунав сигнал "Тривоги".

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"Вчора була тривога через зліт ракетоносія типу "Кинджал". Це говорить про те, що збирається інформація ворогом, вони вивчають ситуацію. Відпрацьовують злагодженість дій і цілком ймовірно можуть завдати ракетного удару будь-якої миті", - наголосила вона.

При цьому Гуменюк зазначила, що для ворога накопичувати авіацію на кордоні, як про це повідомляють деякі інформаційні джерела, - неможливо.

"Розташувати літаки так близько до нашого кордону – це самогубство, бо ми знаємо про летючість нашого "бавовнятка", яке сягає навіть аеродрому в Енгельсі, а значить, через кордон точно сягне", - пояснила вона.

Масований удар по Україні 16 лютого - що відомо

Вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Декілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

У Повітряних силах вкотре нагадали, що наразі на озброєнні українських військових немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

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