Ворог випустив по Україні 32 крилатих ракети повітряного і морського базування.

У ніч на 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, використавши 32 крилатих ракети різних видів.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, знищено 16 ракет, також є попадання по об'єктах критичної інфраструктури.

"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59", – йдеться у повідомленні.

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Кілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, вразивши об'єкти критичної інфраструктури.

"Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", – наголосили військові.

Масований удар по Україні 16 лютого

У ніч на 16 лютого російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Крім ракет ворог використовував також безпілотники.

Внаслідок атаки є влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, у Львівській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Як зазначив глава ОПУ Андрій Єрмак, росіяни дещо змінили тактику під час обстрілів – тепер вони проводять активну розвідку і застосовують фальш-цілі.

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