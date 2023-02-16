З семи кораблів два - носії "Калібрів".

В Чорному морі ворог тримає на бойовому чергуванні сім кораблів, повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"Станом на 16 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, з них два – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Азовському морі – один ворожий корабель; в Середземному – десять, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких – 72 ракети.

Відео дня

Масований удар по Україні 16 лютого - що відомо

Сьогодні вночі, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Декілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

У Повітряних силах вкотре нагадали, що наразі на озброєнні українських військових немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

На думку спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, сьогодні вдень РФ може повторно вдарити по Україні. "Цілком ймовірно, оскільки ми говоримо про те, що вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною", - сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: