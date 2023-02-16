В деяких регіонах працює ППО.

Вночі 16 лютого по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. В деяких регіонах працює ППО.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про існування ракетної небезпеки. Він також додав, що на Полтавщині працює ППО.

"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях!" - написав він у Телеграм.

Відео дня

Оновлено 03:10: Мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомляє про вибухи.

"Увага! Підвищена ракетна небезпека! Чути звуки вибухів! Перебувайте в укриттях! Зберігайте спокій! Деталі згодом", - заявив він.

Оновлено 03:18: Очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканів регіону перебувати в укриттях через загрозу обстрілу.

"Жителі Львівщини, є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!" - наголосив він.

Оновлено 03:49: Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив про загрозу удару:

"Є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

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