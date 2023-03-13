За його словами, успіхи окупантів обмежуються суто тактичними.

Російські окупанти провалили зимову кампанію в Україні. Успіхи загарбників залишаються на рівні тактичних.

Як заявив терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, коментуючи ситуацію на фронті, найбільш запеклі бої йшли в районі Бахмута і на північ від Авдіївки. У Бахмуті просування частин "Вагнера" незначне.

Терорист впевнений, що широко анонсованого "контрнаступу" ЗСУ під Бахмутом не буде, інакше його б про нього не озвучували публічно. Однак навіть відхід українських сил з міста не стане катастрофою.

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"У рамках загалом успішного (для ворога) завершення "битви на виснаження та виграш часу", свідомо проведеної в ході зимової кампанії командуванням ЗСУ - жодні контрнаступи не потрібні. Половину Бахмута вони і так міцно утримують, але навіть здача "оркестрантам" ("Вагнеру" - УНІАН), що видихнувся, території, що залишилася, не змінить підсумкової ситуації - в ході зимової кампанії ЗС РФ не змогли досягти жодних успіхів, що виходять за межі суто тактичних", - зауважив Гіркін.

Як зазначив бойовик, на північ від Авдіївки залишки донецької піхоти, поповненої "добровольцями" та російськими "мобіками" – намагаються з півночі обійти Авдіївку та вийти на її комунікації. Командування загарбників похвалилося повідомило окупацією населених пунктів Кам'янка та Красногорівка. Однак джерела Гіркіна цю інформацію не підтверджують.

"Однак, по суті, знову повторено успіх минулого літа – тоді противник теж був вибитий із зазначених населених пунктів і відступив у сильно укріплену по периметру Авдіївку, але згодом контратаками швидко відновив становище. У будь-якому разі – поки загрози оточення угруповання ЗСУ в Авдіївці немає навіть близько, город дуже сильно і давно укріплений і є одним із головних "бастіонів" заздалегідь спорудженої першої смуги оборони ЗСУ на Донбасі", - підсумував Гіркін.

Війна в Україні: головні новини з фронту

Російські окупанти зосередилися на битві за Донбас, але продовжують нести величезні втрати. Як повідомив Генштаб ЗСУ, росіяни продовжують наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. На цих напрямках українські воїни за минулу добу відбили 102 ворожі атаки.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять 159 тис. 800 загарбників. Крім того, ліквідовано багато техніки супротивника, у тому числі 3 474 танки.

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