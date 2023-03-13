На цьому обладнанні проводилося підвищення кваліфікації персоналу.

Нещодавно російські окупанти почали вивозити навчальне обладнання з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00. Зауважується, що російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території України.

"Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу", - зазначили у Генштабі.

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Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на ЗАЕС знаходяться представники "Росатому", вони почали набирати на роботу людей без профільної освіти, оскільки українці відмовляються з ними співпрацювати.

10 березня голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков наголосив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції росіяни намагаються змінити проектний стан ядерних установок, зводячи незаконні споруди.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація на ЗАЕС постійно погіршується.

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