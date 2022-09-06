Президент України Володимир Зеленський натякнув, що українські воїни розпочали контрнаступ на різних напрямках. Водночас він наразі утримується від детального коментування операцій, щоб росіяни отримали "сюрприз".
Про це президент заявив в інтерв'ю на каналі ABC.
Журналіст поцікавився, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ у Херсонській області саме зараз.
"Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрямки - у множині - і ми маємо рухатися вперед", - сказав президент.
При цьому він відмовився уточнити, на яких ще напрямках ЗСУ ведуть контрнаступальні операції. За словами президента, поки що він "не може обговорювати деталі будь-яких військових дій", аби "противник отримав від нас кілька сюрпризів".
Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.
Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.