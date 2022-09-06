Деталей операцій президент не озвучив, щоб ворог отримав "сюрпризи".

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що українські воїни розпочали контрнаступ на різних напрямках. Водночас він наразі утримується від детального коментування операцій, щоб росіяни отримали "сюрприз".

Про це президент заявив в інтерв'ю на каналі ABC.

Журналіст поцікавився, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ у Херсонській області саме зараз.

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"Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрямки - у множині - і ми маємо рухатися вперед", - сказав президент.

При цьому він відмовився уточнити, на яких ще напрямках ЗСУ ведуть контрнаступальні операції. За словами президента, поки що він "не може обговорювати деталі будь-яких військових дій", аби "противник отримав від нас кілька сюрпризів".

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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