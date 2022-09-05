Колаборанти заявили, що йдуть на це нібито з міркувань безпеки.

Колаборант Кирило Стремоусов оголосив про те, що окупанти "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму з "приєднання" Херсонської області до складу РФ.

Про це пише російське пропагандистське інформагентство "ТАСС".

"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз (контрнаступ ЗСУ – УНІАН), я думаю, що поки ми зробимо паузу", - заявив зрадник. Відео дня

При цьому колаборант цинічно заявив, що й жодних "референдумів" не потрібно, бо "Херсон назавжди російський". За словами зрадника, херсонці готові "бігти" на псевдореферендум.

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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