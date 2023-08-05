Росія не може блокувати українські порти чи реально контролювати акваторію Чорного моря.

Знищення російських кораблів свідчать про те, що епосі домінування РФ в Чорному морі прийшов кінець.

"Занурення на дно крейсера "Москва" у квітні 2022 року символізувало початок кінця російської присутності в акваторії Чорного моря. Сьогоднішні події - логічне продовження завершення цієї глави історії", - заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія не здатна здійснити блокаду українських портів і реально контролювати акваторію. РФ намагалась приховати це шляхом демонстрації "російського божевілля" - класичного ракетного терору.

Відео дня

"Сьогоднішні події говорять нам одне: епосі домінування Росії в Чорному морі прийшов кінець. Кінець - це не точка, а процес, і цей розділ ще буде писатися якийсь час. Однак яким буде її фінал, уже зрозуміло абсолютно всім", - додав посадовець.

Подоляк вважає, що залишається тільки поспівчувати "нейтральним" країнам, які використовують порти РФ для експорту енергоносіїв.

"Нейтралітет" часто обходиться дорого. Хто знає, що було б, якби ці країни свого часу зайняли більш активну громадянську позицію, зокрема в питанні російського зернового шантажу. Однак історія не знає умовного способу", - підсумував він.

Знищення російського флоту

Як повідомляв УНІАН, вчора біля берегів Новоросійська за допомогою надводних дронів були атаковані кораблі РФ. Внаслідок цього було уражено великий десантний корабель "Оленегорський горняк".

Вже в ніч на 5 серпня стало відомо, що біля Керченського мосту було пошкоджено нафтовий танкер Sig.

Politico зазначає, що Україна відкрила новий фронт у війні з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: