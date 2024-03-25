Ворог активно залучав авіацію, щоб пробити оборону ЗСУ.

Протягом минулої доби, 24 березня, на фронті між нашими військами та окупантами відбулося 60 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку захисники відбили атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області. Ворог за підтримки авіації 8 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також Сили оборони стримали 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області на Бахмутському напрямку.

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"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", - розповіли у відомстві.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти 3 рази, за підтримки авіації, атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Також здійснили один безуспішний штурм позицій ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники намагаються просуватися у напрямку Часового Яру Донецької області. Однак американські аналітики впевнені, що оточення чи окупація у найближчі місяці навряд загрожують цьому населеному пункту.

За словами військових, російські окупанти упродовж війни залучали до лав своєї армії різні категорії "бійців". Так, на початку повномасштабного вторгнення залучалися кадрові військові, згодом– мобілізовані, яких кидали на штурми як "гарматне м'ясо". Часом використовувалися бійці приватних військових компаній, які нині поволі закінчуються.

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