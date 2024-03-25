Ворог використовує елітні підрозділи для штурму українських позицій в районі Часового Яру.

Російські війська продовжують тиснути на Бахмутському напрямку, застосовуючи підтримку з неба, заявив в ефірі телемарафону керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

"Ситуація дійсно дуже непроста, вкрай складна. Безперервні штурмові дії нашого ворога, підкріплені вогневим ураженням як ствольної артилерії, так і збільшилася кількість використання ворогом авіаційних бомб. І ворог їх скидає не лише на населенні пункти, а й на наші укріплені позиції. На сьогодні ситуація досить гаряча", – сказав Калашніков.

Речник також додав, що головною ціллю ворога на цьому напрямку є населений пункт Часів Яр, до якого російські війська нині намагаються підійти.

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"Ситуація навколо Часового Яру вже не перший день досить складна, напружена. Це є головний акцент для ворога в його штурмових бойових діях. Він намагається продавити нашу оборону, щоб вийти саме на Часів Яр, який є своєрідними воротами до Слов'янсько-Краматорської конгломерації", – пояснює Калашніков.

За словами речника, ворог не має проблем у людському ресурсі на цьому напрямку. Для штурмів він використовує як мобілізованих, так і елітні підрозділи.

"Це підрозділ 98-ї повітряно-десантної дивізії, окрема 10 штурмова. Їх підтримують також піхотні підрозділи, як контрактних, так і територіальних військ. І ми можемо спостерігати дуже багато добровольчих угрупувань. Тобто досить таки значна сила дії на цьому напрямку. Ворог частину підрозділів перемістив з Авдіївки на наш напрямок, також ми постійно спостерігаємо, що коли ворог зазнає втрат, особливо в живій силі, він їх поповнює за рахунок мобілізаційного ресурсу проксі-республік "ДНР" чи "ЛНР", – пояснив речник.

Ситуація на фронті залишається складною: що варто знати

Про загострення ситуації навколо Часового Яру напередодні повідомляли й аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми словами, хоч РФ і має часткове просування на флангах, говорити про можливе оточення чи захоплення населеного пункту найближчим часом не варто.

Загалом, за інформацією Генштабу, протягом минулої доби ворог 60 разів намагався пробити оборону українських військових. Для цього він активно залучає авіацію.

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