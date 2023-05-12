В командуванні "Південь" також розповіли, що російська армія поки прибрала з Чорного моря ракетоносії, але продовжує атаки на мирне населення.

На півдні України відмінно спрацювали Сили оборони, що призвело до певних втрат противника.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі підтверджено, що за минулу добу, внаслідок влучної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів, ліквідовано 54 російських військових.

Також українські захисники знищили дві бойові броньовані машини "Тигр". Це багатоцільовий бронеавтомобіль підвищеної прохідності - армійський всешляховик, який росіяни оснащують гарматами та кулеметами.

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Також знищено ворожий 82-міліметровий міномет, три військові автівки, пункт управління БпЛА та комплект антен станції радіоелектронної боротьби.

У командуванні додають, що за минулу добу (вдень та вночі) загарбники завдали вісім повітряних ударів. Зокрема, ворожі Су-35 атакували напрямок Кізомису, скидаючи авіабомби КАБ-500 - пошкоджено кілька приватних обійсть.

Тобто, ворог продовжує тиснути мирне населення Херсонщині. "Якщо вдень по Херсону ворог вдарив двічі, то за ніч обласний центр був під обстрілами п’ять разів. Поранено цивільного, пошкоджено сім будівель, серед яких навчальний та медичний заклад, дві автівки, тролейбус, газогін. Ще одна особа загинула, троє цивільних отримали поранення в прибережних населених пунктах області", - уточниили в командуванні.

Крім того, з Кінбурнської коси (Миколаївщина) окупанти обстріляли акваторію Дніпро-Бузького лиману та узбережжя Куцурубської громади - пошкоджено дві приватні будівлі.

В той же час, в Чорному морі ворог прибрав ракетоносії - наразі поблизу узбережжя РФ та Криму маневрують вісім російських кораблів, але без "Калібрів" та великих десантних кораблів.

Війна новини - ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники продовжують активно атакувати як в самому Бахмуті, так і в його околицях. При цьому атаки ведуться в тому числі в напрямку села Ступочки - з плацдарму, який ось-ось буде відрізаний силами ЗСУ.

Сьогодні у битвах знищено майже 200 російських загарбників і 5 польових складів з боєприпасами в районі Бахмута. За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, операція Збройних сил у Бахмуті успішна і досягає однієї з головних цілей.

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