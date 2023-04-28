Буде стільки контрнаступів, скільки потрібно, додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контрнаступ Збройних сил України не треба розглядати як завершення війни.

Під час спільного брифінгу з колегами з Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії в Одесі він зазначив, що до звільнення країни приведе тільки фінальна битва. Він додав, що тому буде стільки контрнаступів, скільки потрібно.

"Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою, вирішальна битва та, яка призведе до повного звільнення українських територій… Це не той конфлікт, який вдасться заморозити", - заявив Кулеба.

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Контрнаступ України: що відомо

У Раді Нацбезпеки і оборони України повідомляли, що великий контрнаступ Збройних Сил України залежить від багатьох факторів, інформацією про нього володіє невелике коло осіб.

Сьогодні Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що підготовка до нього вже на фінішній прямій. Українські захисники чекають на рішення військового командування та сприятливу погоду.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що проведені нещодавно перестановки у військовому командуванні РФ викликані побоюваннями росіян контрнаступу ЗСУ.

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