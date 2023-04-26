Він закликав не спекулювати на цій темі, адже про справжні плани ЗСУ знає обмежене коло людей.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що інформацією про контрнаступ українських військ володіє обмежене коло осіб. Тому усі новини про те, де і яким чином ЗСУ знищуватимуть ворога, суб'єктивні

Як зазначив секретар РНБО в ефірі національного телемарафону, контрнаступ ЗСУ багато в чому залежить від темпів та обсягів постачання озброєння. Україна розробляє план з деокупації території, і коли настане час, українці побачать результати на власні очі.

"Ми розуміємо, що якщо найближчим часом у такий же спосіб, такими ж темпами відбуватимуться постачання зброї, то у нас є свій план, про який на сьогоднішній день невідомо нікому. Коли починають розповідати про цей так званий великий контрнаступ, майте на увазі, що інформацією про цей контрнаступ володіє дуже обмежене коло осіб. Коли, як і яким способом – ви побачите на власні очі", – сказав Данілов.

Контрнаступ України - що відомо

Новини про очікуваний контрнаступ ЗСУ заполонили інформаційний простір. Попри прогнози експертів та інсайди ЗМІ, офіційні українські особи запевняють, що про плани ЗСУ знає обмежене коло людей. Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував події, які дадуть ВСУ більше зброї.

В ГУР заявили, що Україна ніколи не погодиться віддавати комусь частину своєї землі, а війна завершиться поверненням до кордонів 1991 року.

За прогнозом глави розвідки Буданова, вже навесні ЗСУ зайдуть до Криму, а Зеленський заявив, що Україна активно готує нові бригади і підрозділи військових.

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