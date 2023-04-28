Путін, схоже, намагатиметься реформувати ЗС РФ у довгостроковій перспективі.

27 квітня відбулись перестановки у керівництві органів управління Генштабу ЗС РФ, пов'язаних з формуванням сил, логістикою і тиловим забезпеченням російських окупантів, що, імовірно, є відповіддю на зростання серед російського населення побоювання щодо українського контрнаступу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Рашистські "воєнкори" напередодні повідомляли, зокрема, про звільнення з посади заступника міністра оборони "маріупольського різника" Михайла Мізінцева, відповідального за тилове забезпечення. На цій посаді його замінив генерал-полковник Олексій Кузьменков.

Один з "воєнкорів" з пулу "вагнерівців" також заявив, що звільнення Мізінцева може бути якось пов'язане з перевіркою боєготовності військ Північного флоту, проведеною екс-командувачем ВДС генерал-полковником Михайлом Теплинським, котрого нещодавно призначили на невстановлену посаду щодо управління окупантами в Україні.

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Перевірка Теплинського нібито виявила, що війська загарбників на деяких ділянках фронту не отримують необхідного озброєння.

На думку Інституту вивчення війни, заявлена роль Теплинського у виявленні проблем з поставками може свідчити про те, що російські органи зосередяться на наданню "Вагнеру" необхідної логістичної підтримки, "оскільки зв'язок Теплинського з "вагнерівцями" давно відомий".

24 вересня 2022 року Мізінцев замінив генерала армії Дмитра Булгакова на посту начальника тилу. Раніше Мізінцев був начальником Центру управління нацбороною Росії і курував командування 150-ї мотострілецької дивізії під час штурму і знищення Маріуполя навесні 2022 року. Російські ЗМІ називають його "м'ясником", бо він віддавав накази щодо масових вбивств українців.

Російські "воєнкори" також повідомляли, що колишній начальник 8-го управління Генштабу РФ Юрій Кузнєцов очолить ГУ кадрів МО Росії, а Станіслав Гаджимагомедов стане заступником начальника Головного оперативного управління замість генерала Олега Горшеніна.

Три органи управління, які отримають нових керівників, заслуговують на увагу, бо вони пов'язані з управлінням формування російських сил, забезпеченням військ і наглядом за тиловим забезпеченням, кажуть експерти. Національний центр управління обороною РФ є органом, який відповідає за координацію дій ЗС РФ, і, власне, є "нервовим центром" усього МО Росії".

Ці органи, серед іншого, сприяють виконанню важливих функцій забезпечення окупантів, підкреслюють в ISW. "Російський Генштаб, схоже, з усіх сил намагається запровадити ці зміни, оскільки побоювання з приводу українського контрнаступу посилюються у російському інфопросторі", - йдеться у повідомленні Інституту.

Також ці зміни вказують, що чинні командири, які відповідають за ці функції, не змогли необхідним чином сприяти зимовому наступу Росії, яке закінчилось провалом.

Проте ці зміни навряд створять умови для своєчасного реагування російських сил на український контрнаступ, вважають аналітики: "Ці зміни можуть бути частиною ширших зусил з реформування і формалізації ЗС РФ у довгостроковій перспективі".

Контрнаступ ЗСУ - головне

Українська армія готується до контрнаступу протягом останніх кількох місяців, проте початок масштабної операції Генштаб, зі зрозумілих причин, тримає у секреті, даючи загарбникам простір для припущень і домислів.

Водночас українські військові та чиновники натякають, що ЗСУ мають намір звільнити й окупований Росією у 2014-му Крим, який протягом цих років Кремль перетворив на суцільну військову базу.

Тим часом російські окупанти продовжують наступати на Донбасі, ведучи "м'ясні" штурми на трьох напрямках, і зміцнюють оборону на південному українському фронті.

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