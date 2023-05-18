Натомість міністр оборони нібито тільки відвідує більш безпечні окуповані міста.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин поскаржився, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не приймає його запрошення у Бахмут.

Як зазначає прес-служба Пригожина, він заявив, що місто-фортеця "не входить у туристичні маршрути" топ-чиновників міноборони.

"Нікого з Міністерства оборони на Бахмуті ми не бачили, і, в принципі, Бахмут до туристичних маршрутів не входить", - з іронією зауважив Пригожин, коментуючи новину про нібито візит Шойгу в окупований Маріуполь.

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Пригожин покликав Шойгу в Бахмут

Тиждень тому ватажок "Вагнера" Пригожин загострив конфлікт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Цього разу він несподівано запросив очільника міноборони в Бахмут Донецької області, за який точаться важкі бої.

Він запросив Шойгу у Бахмут публічно, заявивши про те, що українські воїни прорвали фланги, за які відповідали підрозділи ЗС РФ.

Сьогодні Пригожин заявив про нібито оголення флангів на півночі Бахмута через відхід російських регулярних військ. В опублікованому його прес-службою коментарі Пригожин заістерив, мовляв, фланги "вагнерівців" оголені через російські регулярні війська, які начебто відійшли до 570 метрів на півночі Бахмута.

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