За його словами, ЗСУ здійснили низку успішних контратак на флангах, за які відповідали кадрові російські військові.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин знову загострює конфлікт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Цього разу він несподівано запросив очільника міноборони в Бахмут Донецької області, за який точаться важкі бої.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, ватажок "Вагнера" запросив Шойгу у Бахмут публічно, заявивши про те, що українські воїни прорвали фланги, за які відповідали підрозділи ЗС РФ.

"На флангах ПВК "Вагнер", де перебувають підрозділи ЗС РФ, противник здійснив низку успішних контрнатак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути у Бахмут, щоб самостійно оцінити обстановку, що склалася", - заявив Пригожин у відкритому листі, адресованому Шойгу.

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При цьому Пригожин похвалився, що його бойовики нібито захопили Бахмут на 95%. Лист датовано 11 травня.

Істерика "Вагнера" через Бахмут

Вчора ватажок "Вагнера" Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ "йде повним ходом". На Бахмутському напрямку для окупантів ситуація ускладнюється.

"Контрнаступ йде повним ходом. На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ заходять у фланги. На жаль, у частині місць це успішно у них виходить", - заявив Пригожин.

За його версією, "Вагнер" продовжує тиснути в Бахмуті, щоб захопити його повністю. Пригожин додав, що ЗСУ вже реалізують план свого контрнаступу.

Разом з тим, Україна офіційно не підтверджує початок контрнаступу. Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чому Україна і досі не починає контрнаступальних дій. За словами Зеленського, для цього українським військовим необхідно більше часу, зокрема й для отримання поставок обіцяної партнерами військової допомоги.

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