За добу Збройні Сили України просунулися на Бахмутському напрямку від 150 до 1700 метрів.

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив про нібито оголення флангів на півночі Бахмута через відхід російських регулярних військ.

В опублікованому його прес-службою коментарі Пригожин заістерив, мовляв, фланги "вагнерівців" оголені через російські регулярні війська, які начебто відійшли до 570 метрів на півночі Бахмута.

Пригожин закликав міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова не віддавати фланги і населений пункт Сакко і Ванцетті ще кілька днів.

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Зазначимо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр ще 6 травня закликала українців "ніяк" не ставитися до істеричних заяв Пригожина та інших представників окупаційної армії.

Незалежно від публічних заяв ворога, громадянам завжди слід бути готовими до підступних сценаріїв дій росіян.

Війна новини 18 травня - ситуація в Бахмуті

За добу Збройні Сили України просунулися на Бахмутському напрямку від 150 до 1700 метрів. У боях знищено 130 окупантів, 145 отримали поранення.

Проте ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Бахмутському напрямку. Хоча, констатує Інститут вивчення війни, росіяни на тлі обмежених контратак ЗСУ втрачають ініціативу на цій ділянці фронту.

Станом на вчора, 17 травня, ЗСУ просунулися ще до 500 метрів на різних напрямках Бахмутського напрямку в рамках оборонної операції. При цьому українські захисники не втратили раніше звільнені в передмісті 20 квадратних кілометрів.

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