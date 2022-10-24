Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих.

Росія має проблеми під час підготовки мобілізованих через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що, за наявною інформацією, Росія продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

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"Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих", - розповіли у Генштабі.

Зауважується, що непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових, які перебувають у запасі. Міністр оборони країни Сергій Шойгу тоді заявив, що відправити на війну планують близько 300 тис. осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані з Росії вже почали прибувати в зону бойових дій на тимчасово захоплених територіях. Вони оснащені засобами захисту і шоломами радянського зразка, а також зброєю низької якості.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що серед мобілізованих виник бунт - вони відмовляються йти воювати. Їх утримують на одному з підприємств Луганської області.

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