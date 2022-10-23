Лише в одному мотострілковому полку РФ більшість мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати, зазначив очільник Луганської ОВА.

Вороги затримали російських мобілізованих, які відмовились воювати, й утримують їх на одному з підприємств Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати. Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій та відправити їх в атаку", - зазначив Гайдай.

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Також він повідомив, що окупанти знеструмлюють населені пункти Луганщини, щоб люди залишали свої домівки. Така практика спостерігається на півночі області.

Російська мобілізація - важливі новини

Президент РФ 21 вересня Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових, які перебувают в запасі.

Очільник Міноборони країни-агресора Сергій Шойгу сказав, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб. У росЗМІ з'явилася інформація, що мобілізувати насправді можуть понад 1 млн росіян. РФ почали масово покидати чоловіки.

20 жовтня у Генштабі Збройних сил України повідомили, що на тимчасово окуповану Росією територію Луганської області прибули мобілізовані окупанти.

19 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях і закликав їх не вступати в російську окупаційну армію.

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