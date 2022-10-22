Російське військове керівництво не припиняє намагатися залучити до війни в Україні найманців-іноземців.

З боку цивільного населення Росії зростає рівень невдоволення діями військового керівництва, зокрема, через мобілізацію.

Про це йдеться в повідомлення Генерального штабу Збройних сил України.

"Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення Російської Федерації. Зокрема через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення", - зазначають у Генштабі.

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Крім того, зауважується, що поряд з пошуком зброї, російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в Україні іноземних найманців.

"За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України - важливі рішення керівництва РФ

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які знаходяться в запасі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані з Росії вже почали прибувати в зону бойових дій на тимчасово захоплених територіях. Вони оснащені засобами захисту, шоломами радянського зразка і зброєю низької якості.

Путін у жовтні анонсував завершення мобілізації в Росії. Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков не став уточнювати, коли можна очікувати на підписання Путіним указу про завершення мобілізації.

20 жовтня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб для війни проти України.

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