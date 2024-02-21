Причиною самогубства так звані "воєнкори" називають те, що на Морозова чинили тиск через його публічну діяльність.

Російський окупант і пропагандист Андрій Морозов "Мурз" застрелився.

Про смерть загарбника повідомили інші російські "воєнкори". За уточненими даними, Морозов, який вів пропагандистський канал "Нам пишут из Янины", застрелився.

Пропагандиста та окупанта зацькували інші російські пропагандисти, оскільки той розкривав дані про втрати. Зокрема, Морозов заявляв, що у штурмах Авдіївки росіяни втратили загиблими близько 16 000 солдатів.

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У 2014 році Морозов поїхав воювати на Донбас на боці сепаратистів. На каналі Морозова з'явилася передсмертна записка. У ній він пояснює самогубство тиском командування бригади ЗС РФ, яка раніше входила у формування "ЛНР", а також загалом командування ЗС РФ.

Втрати окупантів в Авдіївці

Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів під час Авдіївської оборонної операції.

За 4 місяці активної фази боїв за Авдіївку (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року загальні втрати російських військ склали:

особового складу – 47 186 осіб;

танки – 364;

артилерійські системи – 248;

бойові бронемашини – 748;

літаки – 5.

Росіяни в шоці від масштабів втрати свого війська під час штурмів Авдіївки Донецької області. Це місто стало найбільшим кладовищем для окупантів.

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