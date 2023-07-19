Після відходу "вагнерівців" з фронту російські війська зазнаватимуть ще більших втрат.

Після невдалого повстання Євгенія Пригожина здається, що російські лідери живуть в альтернативній реальності. Оточення президента РФ Володимира Путіна посилюють кокон навколо нього.

Видання The New York Times пише, що під час нетривалого повстання ПВК "Вагнер" військові операції Росії тривали, як і планувалося, і ланцюжок командування зберігся. Ознак масових відмов, дезертирства або заколотів не було. На даний момент оборонні позиції Росії — від Бєлгорода на сході до Криму на півдні — як і раніше захищені.

Проблеми, пов'язані з російською кампанією в Україні, швидше за все, загостряться. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу та генерал Валерій Герасимов продовжать невміло вести війну. Путін їх залишив через лояльність до нього, тепер вони ще більше схильні приховувати негативну інформацію і створювати спотворене уявлення про війну. Чистка всередині Збройних сил тільки посилила їх дисфункцію.

Відео дня

Якою б не була доля Пригожина після невдалого повстання, його критика війни все ще небезпечна, оскільки вона правдива. Він неодноразово вказував у грубих, гнівних виразах, як погане управління війною на найвищому рівні відірваними від реальності бюрократами призводить до численних проблем з логістикою і нестачі боєприпасів. Він критикував Шойгу і Герасимова за те, що вони применшували погані новини і вводили в оману Путіна, а також займалися дрібними інтригами. Він викрив, як діти російської еліти уникають служби в армії, а звичайні громадяни повертаються додому в трунах.

Але кокон лояльних співрозмовників Путіна відфільтровує ці проблеми і замість цього пропонує альтернативну точку зору як президенту, так і байдужій публіці. Заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв каже, що тільки в 2023 році в російську армію прийшло 185 тисяч осіб. У Міноборони Росії стверджували, що знищило вдвічі більше HIMARS, ніж коли-небудь було передано Україні. Як каже Шойгу, "все йде за планом". Але все це не відповідає дійсності.

Зникнення генерала Суровікіна демонструє, як йдуть справи насправді. Відомий своєю цілеспрямованістю і безжальною тактикою, включаючи знищення міст в Сирії і в Україні, восени 2022 року він прийняв командування російськими військами, віддавши наказ про будівництво великих оборонних позицій Росії, які називають "лініями Суровікіна".

Незабаром він був понижений на користь Герасимова, який через кілька тижнів після вступу в командування розпочав неефективний і дорогий зимовий наступ. Генерал Суровікін, заслужений ветеран чотирьох воєн, який здобув популярність серед військових, ветеранів і блогерів виглядав більш мудрим. Тепер ходять чутки про його затримання в якості покарання за його зв'язки з Пригожиним і за те, що він, можливо, знав про підготовку повстання. Затримка з інформацією про його місцезнаходження передбачає, що Кремль все ще вирішує, як діяти далі.

У цій атмосфері підозрілості та невпевненості, коли видатні генерали зникають, а Путін швидко звинувачує зрадників, самоцензура серед вищого військового керівництва, ймовірно, стане більш поширеною. Шойгу і Герасимов, які тепер ще більше залежать від Путіна в питанні безпеки і становищі, могли б з більшою ймовірністю приховати або пом'якшити погані новини з поля бою, щоб зберегти його довіру. Це ще більше підірвало б розуміння Кремлем справжнього стану війни у вирішальний момент конфлікту.

Не все благополучно на російському фронті. Поки неясно, чи повністю виведуть війська "Вагнера" з України. Якщо вони підуть, регулярні військові частини РФ понесуть ще більші втрати, в той час як вони навряд чи можуть це собі дозволити. Російська армія, за словами глави Збройних сил Великобританії, вже втратила половину своєї боєздатності і може не вистояти проти українського контрнаступу. Затаївшись на своїх оборонних позиціях, деякі передові частини майже не відпочивають і не мають достатнього резерву, щоб змінити їх. Регулярні українські удари по складах з боєприпасами, логістичним вузлам і командним пунктам все ускладнюють. Через скарги на нестерпні умови минулого тижня звільнили як мінімум двох генералів.

Українські сили також зазнають труднощів. Під наполегливими артилерійськими ударами і без належної підтримки з повітря вони насилу прориваються через щільні російські мінні поля. Їх сапери займаються розмінуванням вручну. Коли українські сили добиралися до російських окопів, то їм вдавалося їх зачистити. Касетні боєприпаси, нещодавно надіслані США, можуть у цьому допомогти.

На даний момент російські війська утримують лінії фронту, попри неефективні рішення Кремля. Проте, кумулятивний тиск неправильного вибору наростає. Російська лінія оборони може лопнути, як одного разу написав Хемінгуей про банкрутство: "Поступово, а потім раптово".

Втрати РФ в Україні станом на 19 липня 2023 - що відомо

Армія РФ зосереджує зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тільки за минулу добу сталося понад 20 бойових зіткнень.

Станом на 19 липня 2022 року Сили оборони України ліквідували вже близько 239 480 російських солдатів, а також тисячі одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: