Близько 55% опитаних росіян позитивно ставились до очільника ПВК "Вагнера".

Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин до свого "заколоту" мав достатньо підтримки серед росіян, щоб навіть позмагатися за президентське крісло з Володимиром Путіним.

Однак після інциденту він різко втратив свою популярність, йдеться в дослідженні російського видання The Insider, яке базується на опитуванні незалежної соціологічної групи Russian Field.

Соціологи у травні проводили телефонне опитування, у якому питали росіяни про бажаного кандидата на посаду наступного президента Росії. Серед тих, хто ризикнув назвати свого кандидата, 30% підтримали Путіна, однак після нього йшов Пригожин з 2%.

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"Ця цифра здається смішною, лише 2%, але це дуже багато. У відкритому опитуванні Пригожин переміг узагалі будь-якого федерального політика. Якщо міряти рейтинг у закритих списках, він мав би просто колосальний успіх", — пояснила соціологиня Дар’я Павлова.

Вона вважає цю те тенденцію лякаючою, оскільки на початку 2023 року майже 15% респондентів взагалі нічого не знали про очільника ЧВК. За тиждень до невдалого заколоту його підтримка поза контекстом виборів була на рівні 55%, збільшившись на 14 пунктів порівняно з лютим.

23 червня соціологи знову провели опитування і виявилось, що його рейтинг різко впав, хоча 29% респондентів все ще підтримують його дії. При цьому майже 75% опитаних були задоволені результатами конфлікту, зокрема, переговорами Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

"Політичний капітал, набутий "кухарем Путіна" внаслідок війни з Україною, був розгублений за два дні. Тепер російське суспільство переживає лише через те, що Євгена Вікторовича не вдалося притягнути до належної відповідальності", — підсумовується у матеріалі.

Заколот Пригожина: основні події

З 23 на 24 червня за наказом Пригожина бойовики ПВК "Вагнера" відправились до Москви, щоб зняти з посад міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Однак ще на підходах до російської столиці Пригожин погодився на пропозицію Лукашенка - відправив свої колони назад у польові табори, а сам відправився в Білорусь.

Доля Пригожина цікавить багатьох експертів і західних політиків. Хоча офіційно ватажкові "вагнерівців" жодних претензій не висували, у РФ затримали багатьох топ-військових, яких підозрюють у співпраці з ПВК.

18 липня до Білорусі прибула вже шоста колона ПВК "Вагнер" з понад 100 машин. Вони нібито будуть "ділитися бойовим досвідом" з білоруськими "колегами".

В Україні ж вважають, що країна-агресор задумала нові провокації на білорусько-українському кордоні.

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