Російські окупанти на кількох напрямках зазнали провалів, повідомили у Генштабі.

Російські загарбники продовжують проявляти найбільшу активність на сході нашої держави, там відбулося понад 20 боїв.

Супротивники на кількох напрямках намагалися наступати, але здійсненню їхніх задумів завадили Сили оборони, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у середу вранці, 19 липня, у своєму зведенні.

Зокрема, на Шахтарському напрямку біля Новодарівки Запорізької та Рівнополя Донецької областей вороги намагалися відновити втрачене положення, але не мали успіхів.

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На Бахмутському напрямку супротивники здійснювали атаки у районі Богданівки Донецької області, і їх відбили захисники "На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону", - зазначили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку захисники та захисниці продовжують стримувати наступ РФ біля Красногорівки та Мар’їнки.

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Росіяни вже тривалий час намагаються прорвати оборону українських воїнів на сході нашої держави, але зазнають провалів.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що окупанти пішли у наступ на Куп'янському напрямку. За словами аеророзвідника 92 Окремої механізованої бригади армії України Леоніда Маслова, супротивник на цьому напрямку просто активізувався, і нічого не прорвав.

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