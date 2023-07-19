Також було знищено чотири ворожі танки, 31 артсистему, 6 крилатих ракет.

Сили оборони України ліквідували ще 470 російських загарбників, загальні втрати з початку повномасштабного вторгнення склали 239 тис. 480 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Також було знищено чимало ворожої техніки.

Зокрема, танків знищено 4 тис. 123 (+4) од., бойових броньованих машин ‒ 8 тис. 59 (+8) од., артилерійських систем – 4 тис. 573 (+31) од., засобів ППО ‒ 430 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 тис. 885 (+46), крилатих ракет ‒ 1 тис. 279 (+6), автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 105 (+19) од., спеціальної техніки ‒ 683 (+6).

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Також з початку вторгнення РФ знищено 689 РСЗВ, літаків – 315 од, гелікоптерів – 310 од, кораблів/катерів ‒ 18.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Супротивники на кількох напрямках намагалися наступати, але здійсненню їхніх задумів завадили Сили оборони.

Зокрема, на Шахтарському напрямку біля Новодарівки Запорізької та Рівнополя Донецької областей вороги намагалися відновити втрачене положення, але не мали успіхів. На Бахмутському напрямку супротивники здійснювали атаки у районі Богданівки Донецької області, їх відбито.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ біля Красногорівки та Мар’їнки.

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