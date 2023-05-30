Крім того, він пригрозив Європі, що "Росія постукає їй у двері".

Маріонетковий лідер Чечні Рамзан Кадиров заговорив про "помсту у повному розумінні слова" у зоні бойових дій після атаки безпілотників по Москві.

Як заявив Кадиров у Telegram, помста повинна бути "не жорсткою, а жорстокою".

"На мою думку, так необхідно оголосити військовий стан у Росії, використати всі призначені для цього бойові ресурси, щоб разом змістити весь цей терористичний осередок, не вдаючись до формулювань "українські військові", - написав Кадиров.

Не обійшлося й без погроз Європі. Кадиров лякає європейців, що "Росія постукає їм у двері".

"Країнам Європи теж необхідно замислитися над тим, кого вони спонсорують і на яких умовах надають озброєння. Відгукнеться, коли Росія постукає у двері, наприклад, Німеччини чи Польщі. І відповісти вже не буде чим - все озброєння витратили на Україну", - заявив опальний блазень.

Він назвав атаку дронів спробою "звернути на себе увагу" та "виграти інформаційні очки після великих поразок "на землі".

"Насамкінець трохи забіжу наперед, але подробиць не розкрию. Скоро покажемо у зоні СВО (спеціальна військова операція, так росіяни називають війну - УНІАН), що таке помста у повному розумінні", - додав Кадиров.

Москву атакували дрони

Сьогодні вранці у Москві пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що унаслідок атаки дронів в декількох будівлях є "незначні пошкодження".

Три безпілотника поцілили у житлові будинки на вул. Атласова, Профспілкова і на Ленінському проспекті. Є постраждалі. Безпілотники атакували і Підмосков'я. Всього на підльоті до Москви нібито збили 13 дронів, в тому числі в районі Рубльовки і Нової Москви.

Російський диктатор Володимир Путін абсурдно прокоментував атаку безпілотників по Москві. У його промові пролунали погрози.

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