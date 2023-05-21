Слідчий комітет РФ вирішив зробити недоречний "подарунок" правителю Чечні.

У Волгограді затримали молодика за спалення Корану. Російські силовики вирішили віддати його в розпорядження кадировців. Про це прямо повідомляє Слідчий комітет Росії.

За версією слідства, 19 травня юнак спалив Коран в районі Соборної мечеті Волгограда, знявши цей процес на відео. Потім відео з'явилося в Інтернеті.

Досить швидко молодика затримали, і в ході допиту він зізнався, що влаштував спалення Корану "за вказівкою спецслужб України за винагороду в 10 тис. рублів", а після передав записане відео "співробітнику СБУ". Також молодий чоловік на допиті зізнався, що знімав на відео військові об'єкти російської армії.

Відео дня

Проти юнака відкрили кримінальну справу за "публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих". Хоча дані події відбувалися у Волгограді, де проживає і сам фігурант, російський Слідчий комітет вирішив передати цю кримінальну справу в Чечню.

"Приводом для прийняття рішення про зміну територіальної підслідності послужив ряд підстав, зокрема, численні звернення жителів Чеченської Республіки з проханням визнати їх потерпілими", – йдеться в повідомленні.

Міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко в коментарі ТАСС заявив, що вважає правильним направити юнака після вироку до виправної колонії одного з мусульманських регіонів РФ.

"Це сприятиме повазі до релігії та релігійних почуттів віруючих у нашій багатонаціональній та багатоконфесійній країні", — заявив Чуйченко.

Провокації зі спаленням Корану

Демонстративні спалення Корану - улюблена провокація російських спецслужб. Так, у січні громадянин Швеції спалив Коран перед посольством Туреччини в Стокгольмі. Після цього Ердоган навідріз відмовився давати добро на вступ Швеції в НАТО, що вигідно в першу чергу Росії.

Пізніше стало відомо, що всю провокацію відпочатку влаштували російські спецслужби, які домагалися рівно того результату, який отримали.

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