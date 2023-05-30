Диктатор заявив, що атака стала нібито реакцією на удари по "центрах прийняття рішень".

Російський диктатор Володимир Путін абсурдно прокоментував атаку безпілотників по Москві.

Як повідомляють росЗМІ, Путін натякнув, що Україна вдалася до атаки безпілотниками по Москві "у відповідь на удари РФ по центрах прийняття рішень".

"У відповідь київський режим обрав шлях залякування громадян РФ та ударів по житлових будівлях. Це очевидна ознака терористичної діяльності... Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно, хоча є над чим працювати", - заявив диктатор.

Крім того, Путін заявив, що його "турбують спроби викликати реакцію у відповідь Росії, спровокувати на таку ж відповідь". За його словами, українці "повинні це розуміти".

"Вони провокують нас на дзеркальні дії. Побачимо, що з цим робити", - заявив Путін.

Атака на Москву 30 травня

Сьогодні вранці у Москві пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що унаслідок атаки дронів в декількох будівлях є "незначні пошкодження".

Три безпілотника поцілили у житлові будинки на вул. Атласова, Профспілкова і на Ленінському проспекті. Є постраждалі.

Безпілотники атакували і Підмосков'я. Всього на підльоті до Москви нібито збили 13 дронів, в тому числі в районі Рубльовки і Нової Москви.

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