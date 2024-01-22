Високий представник ЄС нагадав, що Україна вже запросила Трампа з візитом, аби швидко знайти формулу завершення війни.

В Європейському Союзі відреагували на твердження Дональда Трампа, який цього року прагне переобратися на другий термін президенства в США, про намір завершити війну Росії проти України за 24 години. Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Зокрема, у Борреля запитали думку, чи реально припинити війну за 24 години, як це обіцяв Трамп.

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"Нам не вдалося вигадати чарівну формулу, аби вирішити проблему за 24 години", - сказав Боррель.

При цьому, як повідомив високий представник ЄС, йому відомо, що президент України Володимир Зеленський запросив Трампа приїхати до Києва, щоб швидко знайти рішення.

Боррель нагадав, що українці є тим народом, який найбільше хоче припинення війни.

"І я впевнений, що вони будуть раді, якби президент Трамп міг дати їм магічну формулу, щоб припинити війну за 24 години", - сказав Боррель.

Водночас він відмовився спекулювати, скільки може знадобитися років, аби припинити війну. На його переконання, війна Росії проти України становить загрозу існування для Європи.

"Ми повинні бути готовими допомагати Україні", - сказав Боррель.

Також він не став давати оцінку припущенням, що війна може вийти за межі України.

Останні заяви Трампа щодо війни в України

Нещодавно колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже швидко" закінчити війну в Україні. Скандальний політик впевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає".

Пізніше президент України Володимир Зеленський запросив Трампа до Києва. Президент іронічно прокоментував заяву кандидата на посаду голови Білого дому про те, що той "завершить війну в Україні за 24 години".

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