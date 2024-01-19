Президент іронічно прокоментував заяву кандидата на посаду голови Білого дому про те, що той "завершить війну в Україні за 24 години".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що той "завершить війну в Україні за 24 години". В інтерв'ю Channel 4 News глава української держави запропонував Трампу приїхати до Києва.

"Дональд Трамп, я запрошую вас до України, до Києва. Отже, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, думаю, цього буде достатньо, щоб приїхати", – сказав Зеленський.

Зокрема, ідея Трампа швидко закінчити війну в Україні викликає у Зеленського побоювання.

"Тобто він каже, що самостійно прийматиме рішення – я навіть не говорю про Росію – без обох сторін, тобто без нас. Це говоритьт про те, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас, нашого народу, то він зробить все, щоб все одно досягти своєї ідеї. І ось це мене трішечки турбує", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що не переймається тим, що американські політики говорять йому одне, а за спиною можуть робити інше.

"Я не турбуюся, за всієї до них поваги, за конгресменів або сенаторів. Я зустрічався з ними. Коли я з ними сидів, незалежно, говорили ми тет-а-тет або на спільних зустрічах, у переважній більшості, 99%, вони були на моєму боці. Я довіряю результатам. Ми б не змогли вижити без підтримки та допомоги США. Це факт. І тому я в основному довіряю і розраховую на них сьогодні", - підкреслив президент України.

Дональд Трамп - останні новини

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив проти угоди про кордон, від якої залежить допомога Україні. Він виступив проти домовленості з Білим домом, у межах якої передбачається укріплення кордону з Мексикою.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про заяви Трампа щодо війни. За його словами, "деякі радикальні голоси в лавах Республіканської партії "напружують українське суспільство".

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