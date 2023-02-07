За даними аналітиків, Росія може використовувати свої економічні зв'язки з іншими країнами для відмивання компонентів дронів.

Неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ сприяла тому, що Кремль зміг придбати американські компоненти для БПЛА Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6.

Аналітики з ISW, зазначають, що Росія та Іран просувають плани щодо будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території Росії. Раніше такий вже відкрився у Таджикистані.

На думку експертів, Кремль може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених БПЛА для війни в Україні в обхід міжнародних санкцій.

Відео дня

За даними британської слідчої групи Conflict Armament Research (CAR), 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти зі США. При цьому, більшість західних компаній, чиї компоненти знайшли в іранських дронах, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів до Росії, Ірану чи Білорусі.

Війна в Україні: іранські дрони

Днями The Wall Street Journal повідомив, що Іран і РФ продовжують вести таємні переговори про спільне виробництво дронів-камікадзе Shahed-131/136, які Москва активно використовує на війні з Україною.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував новини про можливість будівництва в Росії заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

"Країна, яка не змогла реалізувати у себе проект дронів-камікадзе, буде виробляти ці дрони за Ліцензією країни їх створила, але яка не здатна їх збирати у кількості більшій тисячі з копійками на рік... Чи не здається вам, що тут є якийсь дисонанс?" - акцентував експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: