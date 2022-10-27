Про успіхи української ППО розповіли напередодні професійного свято російської авіації.

Українська ППО успішно "мінусує" російські "пташки". Наразі сили протиповітряної оборони знищують щонайменше 79% безпілотних літальних апаратів окупантів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 27 жовтня.

"Ефективність системи протиповітряної оборони залишається на достатньо високому рівні і становить 79% збитих БПЛА ворога. Тільки за останню добу, тобто сьогодні, силами і засобами ППО знищено 18 із 20 дронів-камікадзе", – зазначив він.

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Тільки впродовж минулого тижня українські захисники "приземлили" шість ударних російських вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28. Всього з 24 лютого знищено близько 250 ворожих вертольотів. Це приблизно п’ять полків армійської авіації.

"Тому можна привітати всі екіпажі авіації ЗС РФ із їхнім прийдешнім професійним святом – завтра у них них день армійської авіації. Нехай літають, ми їх будемо збивати", – додав Громов.

Втрати російської авіації в Україні

Сили ППО України активно борються з російськими "пташками" в небі. Окрім безпілотників, українські воїни регулярно збивають російські ударні гвинтокрили, зокрема Ка-52.

Кілька днів тому на Херсонщині українські зенітники за півгодини збили два ворожих вертольоти Ка-52. Згодом було збито ще один "Алігатор".

Вчора Збройні сили України збили черговий російський ударний вертоліт Ка-52 ("Алігатор").

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збройні сили Російської Федерації за час повномасштабної війни проти України втратили таку величезну кількість техніки, якої не має більшість армій світу.

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