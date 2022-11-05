Все це заради того, аби "кинути" родичів загарбників на гроші.

Російське командування свідомо не дозволяє забирати з поля бою тіла ліквідованих загарбників. Втім, втрати росіян колосальні.

Як заявив окупант в новому аудіоперехопленні, нещодавно росіяни виходили із оточення. За його словами, із 36 осіб вийшли лише 16. Всіх інших ліквідували.

"200-х не дозволяють забирати, нах*й. Нема тіла - нема справи. Ну, можливо, він у полоні і родичам гроші тримають, бл*дь, не виплачують. Розумієш, у чому сенс?... Так, вони он валяються, нах*й, а ми не можемо їх забрати", - розповів окупант.

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Як зазначив загарбник, родичі за виплати судитимуться років зо п'ять. Тим часом тіла розкладаються на полі бою. Їх ніхто не евакуйовує.

Втім, загарбник похвалив ЗСУ за професійну ліквідацію окупантів, згадавши розгром "кадирівців" у Кремінній. За його словами, українські воїни "гатять усім".

Скарги окупантів: як рашисти "виють" на війні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що полонений росіянин розповів про брехню в РФ. Йому обіцяли списати борги за комуналку і не відправляти на фронт, а за підсумком окупанта практично відразу ж перекинули в Україну.

Також стало відомо про" ниття " ще одного окупанта. "Визволитель Лиману" поскаржився мамі на забезпечення в армії РФ, у нього немає їжі і навіть чобіт. Жінка намагалася втішити сина і для цього вона розповіла йому про мобілізацію ув'язнених.

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