Чоловіку казали, що він буде стояти на кордоні, а натомість його перекинули на фронт в Україну.

В РФ обіцяють чоловікам, які погодяться підписати контракт та піти служити, що їм спишуть борги за комунальні послуги. Полонений росіянин розповів про те, як йому брехали. Зокрема, чоловіку казали, що його не будуть відправляти на фронт.

Відео з розповіддю окупанта з'явилося на сторінці Служби безпеки України у Telegram.

Так, уродженець Бєлгорода отримав повістку наприкінці серпня. Він пішов до військкомату, де йому запропонували підписати контракт в обмін на списання боргів за комуналку.

Відео дня

"Новобранців" обіцяли тримати на кордоні з Україною. Проте вже через тиждень після підписання контракту, чоловіка та інших росіян перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

"Під вогнем ЗСУ "добровольчий" підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після понад 3-х тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України. Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег", - повідомили в СБУ.

"Могілізація" в РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ "загадково" вмирають "мобіки". Нещодавно стало відомо вже про третю смерть у Новосибірську. РФ "загадково" вмирають "мобіки": стало відомо вже про третю смерть у Новосибірську. Між тим жінки у РФ знайшли метод помститися чоловікам. Вони "здають" своїх колишніх, які не платят аліменти.

Мобілізовані росіяни зовсім не радіють тому, що вони бачать на фронті. Так, "мобік" розплакався, порівнюючи український полон "з цукерками" і російську армію. Його історія потрапила на відео.

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