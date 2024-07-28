При цьому Чорноморський флот без корабля першого рангу тепер технічно вважається флотилією.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни хизуються можливостями свого військово-морського флоту, хоча не мають активного виробництва кораблів.

В етері "Еспресо" він зазначив, що у окупантів з чотирьох флотів та Каспійської флотилій суто технічно залишилось три флоти та дві флотилії, адже Чорноморський - без корабля першого рангу - технічно вважається флотилією.

"Державне замовлення вони нібито роблять, наскільки його виконують та з яким відставанням - це вже інше питання. Один з двох атомних крейсерів, який у них є флагманом військово-морського флоту так званої Російської Федерації, вони однакового проєкту. Один збиралися списувати ще того року, а другий 25 років поспіль перебуває в ремонті, приблизно в такому стані, як "Адмірал Кузнецов". Якщо пам'ятаєте у них є такий авіаносний крейсер, який вони вкрали, до речі, в 90-ті у нас, так само зайшов після свого турне і там в принципі й залишається. Тому немає перспектив, немає розвитку - це головне", - пояснив Плетенчук.

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Речник ВМС зауважив, що Румунія не називає себе наддержавою, але при цьому відкрито будує кораблі. Те саме можна сказати й про Шотландію.

"А тут є багато пафосу. До речі, вони цьогоріч звертали на це увагу і російський диктатор теж обіцяв їм ввести до строю чи не два десятки тих кораблів, але у них так заведено - багато казати", - підсумував він.

Російський флот - останні новини

Раніше УНІАН писав, що 15 липня український Крим залишив останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ.

"Надвечір він зайшов у пункт базування в Новоросійську... Це майже рекордні темпи перекидання корабля з однієї бази на іншу - у морі затримуватися вони бажання ніякого не мали", - розповів Плетенчук.

Нещодавно Силам оборони вдалося знищити в порту "Кавказ" третій пором РФ – "Славянин", який агресор використовував для забезпечення військової логістики – після цього в Азовському морі зникли всі російські кораблі.

Частина Чорноморського флоту Росії все ще залишається у Криму, тому що у військовій морській базі в Новоросійську, куди вже відбули майже всі бойові одиниці противника, не вистачає місця – проблема нестачі причального фронту у росіян почалася ще у 1990 роки.

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