Окупанти використовували пором для перевезень у військових цілях.

Сили оборони уразили паром окупантів у порту "Кавказ". Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".

"Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" – третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні. Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру", – додали в Генштабі.

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Удар по порту "Кавказ": що відомо

У ніч на 23 липня в російських пабліках з'явилася інформація про звуки вибухів в районі порту "Кавказ" Краснодарського краю. Пізніше повідомляли про те, що що після атаки в бік порту "Кавказ" їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Сили оборони України уразили ще один паром через Керченську протоку. Спершу про це стало відомо з неофіційних джерел. За їхніми даними, атака була здійснена сьогодні, 23 липня, вночі по порту "Кавказ", який знаходиться на російському березі протоки.

До слова, це не перший удар Сил оборони по порту "Кавказ". Зокрема, наприкінці травня стало відомо, що українські воїни уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ".

Довідка УНІАН. "Кавказ" у Краснодарському краї РФ – це невеликий порт і залізнична станція, які знаходяться на косі Чушка в Керченській протоці. На території порту є автомобільний пором, який з'єднує Краснодарський край з поки ще підконтрольним росіянам Кримом.

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