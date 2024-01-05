Південноазійська країна занепокоєна загибеллю своїх громадян на війні.

Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російській армії. Про це заявив директор департаменту іноземної зайнятості Кабірай Упреті, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Непал попросив Росію не вербувати своїх громадян в російську армію і негайно відправити всіх непальських солдатів назад до країни та виплатити компенсацію сім'ям загиблих.

Уряд заявив, що до 200 громадян Непалу працювали в російській армії, при цьому близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти.

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"Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками, і служили в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами. З Росією такої угоди немає", - пише видання.

За словами посадовця, рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на роботу для Росії та України було спрямоване на мінімізацію втрат людей і буде діяти до подальших розпоряджень.

"Це заради безпеки наших громадян", - сказав посадовець.

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